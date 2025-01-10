جون كيربي: أحرزنا بعض التقدم في مفاوضات غزة لكن العمل لم ينته

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض جون كيربي إن محادثات وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين "لا تزال جارية"، مشيراً إلى إحراز "بعض التقدم" واستمرار تواجد المبعوث الأمريكي بريت ماكجورك في المنطقة للعمل على ذلك، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وأضاف كيربي، خلال اتصال مع الصحافيين، أنه لا يستطيع تقديم "إجابة حاسمة حول نتائج المحادثات"، وأوضح: "نحن نبذل جهداً كبيراً جداً في هذا الأمر، ونعتقد أننا أحرزنا بعض التقدم. ولكن هذا لا يعني أن العمل قد انتهى".

واتهم كيربي "حماس" بأنها "لا تزال تصعّب الأمور على طاولة المفاوضات"، ورفض التطرق إلى "طبيعة القضايا المطروحة"، قائلاً: "السبب وراء عدم توصلنا إلى اتفاق يرتبط بالعقبات التي تستمر الحركة في وضعها، والتعطيل الذي تمارسه في العملية"، بحسب زعمه.

وتابع: "هذا لا يعني أن العقبات لا يمكن التغلب عليها، ولكن بصراحة، هم يجعلون الأمور أكثر صعوبة، وهذا هو السبب الرئيسي الذي يمنعنا حالياً من تحقيق اتفاق"، وفق قوله.