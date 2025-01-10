ضبط 3 متهمين بالنصب على المواطنين بالدجل والشعوذة في القاهرة والإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص بمحافظتى القاهرة والإسكندرية، لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة.



توصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، إلى قيام 3 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية" بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال مزاولتهم أعمال الدجل والشعوذة وإيهامهم بقدرتهم على العلاج الروحاني بنطاق محافظتي القاهرة والإسكندرية، والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في أعمال السحر والدجل و3 هواتف محمولة "بفحصها فنيا تبين احتواها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي"، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.