فنزويلا تفرج عن سجناء سياسيين وتتعهد بـ إنقاذ مادورو

واصلت فنزويلا الإفراج عن السجناء السياسيين، اليوم السبت، بما في ذلك عضو بحزب زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، بعد أسبوع من ألقاء القوات الأمريكية القبض على الرئيس نيكولاس مادورو، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأكدت منظمة "فورو بينال" الحقوقية عبر منصة إكس أن السلطات الفنزويلية أفرجت عن خمسة أشخاص، من بينهم بيرخيليو لابيردي، منسق الشباب في حزب "بينتي فنزويلا" الذي تنتمي إليه ماتشادو في ولاية بوليفار.

ويأتي الإفراج عن السجناء السياسيين كأحد المطالب الرئيسية للمعارضة بعد القبض على مادورو في الثالث من يناير ومزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تدير البلاد الغنية بالنفط.

وذكر رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريجيز أمس الأول الخميس أنه سيتم الإفراج عن عدد كبير من السجناء كبادرة سلام.