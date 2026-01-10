 فنزويلا تفرج عن سجناء سياسيين وتتعهد بـ إنقاذ مادورو - بوابة الشروق
السبت 10 يناير 2026 10:59 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من ترشح لخلافة أحمد عبدالرؤوف في تدريب الزمالك؟
النتـائـج تصويت

فنزويلا تفرج عن سجناء سياسيين وتتعهد بـ إنقاذ مادورو

د ب أ
نشر في: السبت 10 يناير 2026 - 10:46 م | آخر تحديث: السبت 10 يناير 2026 - 10:46 م

واصلت فنزويلا الإفراج عن السجناء السياسيين، اليوم السبت، بما في ذلك عضو بحزب زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، بعد أسبوع من ألقاء القوات الأمريكية القبض على الرئيس نيكولاس مادورو، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأكدت منظمة "فورو بينال" الحقوقية عبر منصة إكس أن السلطات الفنزويلية أفرجت عن خمسة أشخاص، من بينهم بيرخيليو لابيردي، منسق الشباب في حزب "بينتي فنزويلا" الذي تنتمي إليه ماتشادو في ولاية بوليفار.

ويأتي الإفراج عن السجناء السياسيين كأحد المطالب الرئيسية للمعارضة بعد القبض على مادورو في الثالث من يناير ومزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تدير البلاد الغنية بالنفط.

وذكر رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريجيز أمس الأول الخميس أنه سيتم الإفراج عن عدد كبير من السجناء كبادرة سلام.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك