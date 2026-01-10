أوكرانيا: مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا لمناقشة الانتهاكات الروسية

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، السبت، إن مجلس الأمن الدولي، سيعقد اجتماعا طارئا لمناقشة ما سمته بـ"الانتهاكات الروسية لميثاق الأمم المتحدة"، فيما ذكرت السلطات الروسية أن هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة تسبب في اندلاع حريق بمستودع للنفط في مدينة أوكتيابرسكي في الجزء الجنوبي من منطقة فولجوجراد الروسية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد استهدفت، الخميس، منشآت البنية التحتية للطاقة التي تُغذي الصناعات الدفاعية الأوكرانية، ومستودعات الوقود.

وذكر ‌أندريه بوشاروف حاكم منطقة فولجوجراد، في منشور على قناة "تليجرام"، أن الهجوم الأوكراني بالطائرات بدون طيار "درون" على مستودع النفط لم يتسبب في وقوع إصابات أو حوادث، مبينا أنه "لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو قتلى حتى الآن، ولكن قد يتعين إجلاء السكان ‌الذين يعيشون في المناطق القريبة"، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الجيش الروسي استهدف خلال اليوم الماضي، منشآت البنية التحتية للطاقة التي تُغذي الصناعات الدفاعية الأوكرانية، بالإضافة إلى مستودعات الوقود.

وأشار التقرير، إلى أن "الطائرات العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيّرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للجيش الروسي، دمّرت منشآت البنية التحتية للطاقة التي تُغذي الصناعات الدفاعية الأوكرانية، ومستودعات الوقود، ومواقع الانتشار المؤقت للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 153 منطقة".

وأضاف البيان، أن "قوات الدفاع الروسية، أسقطت صاروخ نبتون موجه بعيد المدى، و70 طائرة مسيرة ثابتة الجناحين أوكرانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".

- قصف أوكراني

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، السبت، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا طارئا، الاثنين المقبل، لمناقشة أحدث هجوم روسي واسع النطاق على أوكرانيا، الذي اُستخدم فيه صاروخ باليستي متوسط المدى من طراز "أوريشنك".

وكتب سيبيها، على منصة "إكس": "سيتناول الاجتماع انتهاكات روسيا الصارخة لميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف: "نحث أعضاء مجلس الأمن على إظهار وحدة الهدف من خلال المطالبة بإنهاء العدوان، وحماية المدنيين، وتقديم دعم ثابت لسيادة أوكرانيا".

واعتبر سيبيها، أن الهجمات الروسية تقوض جهود الأمن والسلام الدوليين التي تبذلها الولايات المتحدة والدول الأوروبية وشركاء آخرون.

وأشار إلى أنه على المجتمع الدولي التحرك الآن لضمان المساءلة، وزيادة الضغط على المعتدي، وإرساء سلام دائم.