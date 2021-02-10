محافظ أسيوط: متابعة دورية لسير العمل بالقطاعات الخدمية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على أهمية المتابعة المستمرة والدورية للقطاعات الخدمية المختلفة والتأكد من تقديم الخدمة للمواطنين بطريقة سليمة ولائقة.



وأوضح أنه يقدم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة وإنشاء المشروعات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات بمراكز وقرى المحافظة.



وأشار إلى العمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ووفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.



وكان المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة، قد تفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز ساحل سليم والمقامة بقريتي الشامية والخوالد؛ للاطمئنان على سير العمل ومدى توفير الخدمات للمواطنين، إذ رافقه خلالها أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ونائبه، وعدد من مسؤولي الوحدة المحلية بالقريتين ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بساحل سليم، فضلًا عن التشديد على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".



وشدد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ورؤساء المراكز والأحياء وتذليل العقبات أمام العمل، طبقًا للمواصفات والاشتراطات الصحية والفنية ومعايير الجودة.