قال علاء الدين البطة نائب رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة، إن مدينة خان يونس تمثل نموذجًا لما تعانيه جميع محافظات القطاع، في ظل أوضاع إنسانية كارثية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة القاهرة الإخبارية،أن أن عدد السكان المتواجدين حاليًا في خان يونس يقترب من 900 ألف شخص، ويشمل سكان المحافظة بالكامل، إضافة إلى سكان محافظة رفح الفلسطينية وأجزاء من محافظة غزة، داخل مساحة جغرافية لا تتجاوز 30 كيلومترًا مربعًا.

وأوضح أن هذا الاكتظاظ الهائل أدى إلى انتشار واسع للخيام، مع عجز المؤسسات والجمعيات عن توفير أراضٍ لإقامة مخيمات جديدة لإيواء النازحين.

ونوه بأن قطاع غزة يضم نحو 350 ألف خيمة، تضرر منها أكثر من 40 ألف خيمة نتيجة الغرق بمياه الأمطار أو التلف بسبب الرياح الشديدة، فضلًا عن تهالك عدد كبير منها بعد استخدامها لأكثر من عام.

وأشار إلى أن البنية التحتية في خان يونس، كما في باقي مناطق القطاع، مدمرة بالكامل، بما يشمل شبكات المياه والصرف الصحي، ما أدى إلى اختلاط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي وتدفقها داخل مناطق النزوح، في مشهد وصفه بـ المؤذي والمرعب، ويشكل خطرًا صحيًا كبيرًا، إضافة إلى إتلاف المستلزمات الأساسية داخل الخيام.

https://www.youtube.com/shorts/UoQ_K4H_C6M