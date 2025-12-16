حصل محمد صلاح، نجم ليفربول، وقائد منتخب مصر على 13 صوتا من أصوات ممثلي الإعلام، كمركز أول في تصويت جائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم 2025، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

رشح ممثلو الإعلام في البحرين، والدنمارك، ومصر، وإريتريا، وجزر فارو، وجبل طارق، وجرينادا محمد صلاح في المركز الأول.

كما تصدر صلاح الخيارات لممثلي دول أخرى مثل جوان، وهونج كونج، وكينيا، ولبنان، وباكستان، وسوريا.

وتوج عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان بالجائزة بعد موسم استثنائي مع فريقه الفرنسي، حيث قدّم أداء رائعا على كافة الأصعدة، سواء على مستوى الدوري الفرنسي أو في المسابقات الأوروبية، بالإضافة أنه حصد جائزة الكرة الذهبية.