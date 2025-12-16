 ممثلو الإعلام.. 3 دول عربية تختار صلاح في تصويت جائزة ذا بيست - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 11:06 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لمجموعة المنتخب المصري في كأس العالم برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا؟
النتـائـج تصويت

ممثلو الإعلام.. 3 دول عربية تختار صلاح في تصويت جائزة ذا بيست

عمرو سليم
نشر في: الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 - 10:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 - 10:48 م

حصل محمد صلاح، نجم ليفربول، وقائد منتخب مصر على 13 صوتا من أصوات ممثلي الإعلام، كمركز أول في تصويت جائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم 2025، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

رشح ممثلو الإعلام في البحرين، والدنمارك، ومصر، وإريتريا، وجزر فارو، وجبل طارق، وجرينادا محمد صلاح في المركز الأول.

كما تصدر صلاح الخيارات لممثلي دول أخرى مثل جوان، وهونج كونج، وكينيا، ولبنان، وباكستان، وسوريا.

وتوج عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان بالجائزة بعد موسم استثنائي مع فريقه الفرنسي، حيث قدّم أداء رائعا على كافة الأصعدة، سواء على مستوى الدوري الفرنسي أو في المسابقات الأوروبية، بالإضافة أنه حصد جائزة الكرة الذهبية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك