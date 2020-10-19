بلينكن يؤكد لحمدوك التزام واشنطن بدعم التحول الديمقراطي في السودان

تلقى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مساء الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعرب خلاله عن التزام بلاده الراسخ بدعم الحكومة الانتقالية ذات القيادة المدنية في السودان.

كما أكّد بلينكن في أول مكالمة هاتفية له مع رئيس الوزراء السوداني "التزام الولايات المتحدة الأمريكية الصارم" بدعم التحول الديمقراطي بالبلاد والوفاء بكامل استحقاقاته، مُبيَّناً استمرار دعم حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسودان خلال الفترة الانتقالية لأجل تحقيق السلام الشامل بالبلاد، وخصوصاً الدعم في المجال الاقتصادي، وتعزيز التعاون غير المشروط في جميع المجالات، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وأشار حمدوك خلال الاتصال إلى تطلع الحكومة السودانية للعمل المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف القضايا ومواجهة التحديات المشتركة بما يخدم مصالح البلدين ويؤدي لترسيخ قيم السلام والاستقرار والتعايش بالبلاد والمنطقة.

ورفعت واشنطن، في 23 أكتوبر الماضي، عقوبات اقتصادية وسياسية كانت قد فرضتها على السودان لوجوده بقائمة "الدول الراعية للإرهاب".

وكانت الولايات المتحدة تدرج السودان منذ عام 1993 على قائمة ما تعتبرها "دولا راعية للإرهاب"، لاستضافته آنذاك الزعيم الراحل لتنظيم "القاعدة"، أسامة بن لادن.

وبدأت بالسودان في 21 أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وائتلاف قوى "إعلان الحرية والتغيير".