اليابان تمدد ما يشبه حالة الطوارئ في طوكيو و12 مقاطعة حتى 6 مارس

تقرر اليابان، اليوم الخميس، تمديد القيود الشبيهة بحالة الطوارئ المرتبطة بفيروس كورونا في العاصمة طوكيو و12 مقاطعة لمدة 3 أسابيع حتى 6 مارس، في إطار المساعي لكبح جماح الفيروس المتفشي بسبب المتحور "أوميكرون" شديد العدوى.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، أن الحكومة تخطط أيضا لإضافة مقاطعة كوتشي غربي اليابان لقائمة المناطق التي تخضع لما يشبه حالة الطوارئ اعتبارا من يوم السبت المقبل حتى 6 مارس، ما يعني أن القيود سوف تكون سارية في إجمالي 36 من أصل 47 مقاطعة في البلاد، وذلك وسط مخاوف متزايدة بشأن الضغط على نظام الرعاية الصحية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت القيود سوف تنتهي بالنسبة للمقاطعات الـ22 الأخرى في الموعد المقرر لها في وقت لاحق هذا الشهر أم يتم تمديدها.

ومن المتوقع أن يتخذ رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، قرارا رسميا في وقت لاحق اليوم الخميس، بعد أن صادقت لجنة من الخبراء من بينهم خبراء طبيون على خطة الحكومة صباح اليوم.

وتأتي خطط التمديد بناء على طلبات من حكومات المقاطعات. وفي ظل ما يشبه حالة الطوارئ، يمكن لحكام المقاطعات مطالبة المطاعم والحانات تقليص ساعات العمل ووقف تقديم الكحوليات أو الحد منه. ويمكنهم أيضا أن يطالبوا السكان بالامتناع عن السفر غير الضروري بين المقاطعات.

وقال وزير شؤون تنشيط الاقتصاد، دايشيرو ياماجيوا، المسؤول عن مواجهة الحكومة لوباء كورونا، خلال اجتماع اللجنة: "نحتاج إلى مواصلة جهودنا لتخفيف العبء على نظام الرعاية الصحية".

ومن ناحيته، قال كيشيدا إن وتيرة الزيادة في الإصابات الجديدة "تتباطأ بشكل واضح"، لكن خبراء الصحة يقولون إن الموجة الأحدث لم تبلغ ذروتها بعد، ما يعقد جهود الحكومة لاحتواء تفشي الفيروس والحفاظ على النشاط الاقتصادي في الوقت نفسه.