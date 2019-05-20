وزيرة الخارجية الألمانية تدعو لاستئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

دعت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك إسرائيل والفلسطينيين إلى استئناف محادثات السلام المتجمدة منذ سنوات.

وخلال لقاء لها مع نظيرها الفلسطيني رياض المالكي، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر، في رام الله اليوم الخميس إن ألمانيا مستعدة لدعم الجانبين في هذه المحادثات.

وفي إشارة إلى الخطوات الأولى التي اتخذتها الحكومة الجديدة في إسرائيل باتجاه الفلسطينيين لإعادة بناء الثقة، قالت بيربوك:" أنا مسرورة لأن جليد السنوات الأخيرة بدا أنه تم التغلب عليه بعض الشيء على الأقل".

وخلال زيارتها لرام الله، اجتمعت بيربوك أيضا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

من جانبه، شكا المالكي عدم وجود شريك حاليا على جانب الحكومة لإجراء محادثات سلام جديدة مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يرفض حل الدولتين " ونحن نأمل أن تقنع ألمانيا إسرائيل بالجلوس معنا إلى طاولة واحدة".

وأكدت بيربوك في رام الله على رفض بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وقالت في الوقت نفسه إن الهدف المهم أيضا هو تعزيز المؤسسات والعمليات الديمقراطية في الأراضي الفلسطينية " مع وضع الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمرأة في الصدارة".

وقبل توجهها إلى رام الله، كانت بيربوك التقت في إسرائيل نظيرها الإسرائيلي يائير لابيد ورئيس الحكومة بينيت.

وفي مؤتمر صحفي مع لابيد في القدس ،أكدت بيربوك إلتزام بضمان أمن إسرائيل والتضامن معها. كما اعربت عن عزم بلادها على مكافحة معادات السامية بكامل قوتها. وحول امكانية احياء الاتفاق النووي المبرم مع طهران ،اعتبرت أن الاتفاق سيجعل الشرق الاوسط منطقة أكثر أمانًا.

وبدوره شدد لابيد على أن حصول إيران على قدرات نووية لا يعرّض إسرائيل فقط للخطر بل العالم اجمع.

ومن المنتظر أن تتوجه الوزيرة الألمانية اليوم إلى الأردن وستجري محادثات في مصر بعد غد السبت.