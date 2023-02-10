محاضرة وتدريبات بدنية في ختام استعدادات الأهلي لمباراة فلامنجو

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته ظهر اليوم الجمعة تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، على الملعب الفرعي باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة بالمغرب.

وحرص اللاعبون والجهاز الفني والإداري على بدء المران بقراءة الفاتحة في أرض الملعب وقبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني، باللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن مواجهة فلامنجو البرازيلي غدًا، والتأكيد على التركيز والعمل بجدية لحسم المركز الثالث.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة استمرت لمدة نصف ساعة من بداية المران تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال.

وأدى رباعي حراس المرمى؛ محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين، قبل التدريب على ركلات الجزاء مع نهاية فقرات المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب والمحدد لها الخامسة والنصف (بتوقيت القاهرة) على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة.