لعنة سنغالية تواصل مطاردة الزمالك في دوري الأبطال

واصل فريق الزمالك فشله في تحقيق أي انتصار على مستوى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك منذ آخر انتصار حققه في العام قبل الماضي 2021.

في نسخة دوري أبطال افريقيا 2021، كان آخر انتصارات الزمالك بمرحلة المجموعات، عندما تغلب على تونجيت السنغالي برباعية مقابل هدف في الجولة الرابعة والأخيرة.

منذ ذلك الحين لعب الزمالك مرحلة مجموعات 2022 ولم يحصد سوى نقطتين من تعادلين فقط، و4 هزائم في مشوار البطولة.

وفي النسخة الحالية استهل الزمالك مشواره أيضا بخسارة جديدة أمام شباب بلوزداد الجزائري بقيادة تحكيمة سنغالية لعيسى سي، ليواصل الأبيض مقاطعة الانتصارات للمباراة السابعة على التوالي بدور المجموعات.