السعودية تحذر من تداعيات بالغة الخطورة لاقتحام مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

حذّرت السعودية، من التداعيات بالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن مدينة رفح الملاذ الأخير لمئات الآلاف من المدنيين الذين أجبرهم العدوان الإسرائيلي الوحشي على النزوح، وتؤكد رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لترحيلهم قسرياً.

وجددت المملكة، مطالبتها بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، مشيرة إلى أن هذا الإمعان في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي يؤكد ضرورة انعقاد مجلس الأمن الدولي عاجلاً لمنع إسرائيل من التسبب بكارثة إنسانية وشيكة يتحمل مسئوليتها كل من يدعم العدوان.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، قد حذر من كارثة ومجزرة عالمية قد تُخلِّف عشرات آلاف الشهداء والجرحى في حال تم اجتياح محافظة رفح.

وقال المكتب في بيان بثه اليوم السبت، عبر قناته على تليجرام: «نُحمّل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة.

وأضاف أن وسائل الإعلام التابعة للاحتلال الإسرائيلي تناولت نية وتهديدات جيش الاحتلال بمهاجمة واجتياح محافظة رفح (جنوب قطاع غزة) والتي تضم أكثر من 1,400,000 مواطن فلسطيني بينهم 1,300,000 نازح من محافظات أخرى، مما ينذر بوقوع كارثة ومجزرة عالمية قد تُخلِّف عشرات آلاف الشهداء والجرحى.

وتابع: «نحمل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي، المسئولية الكاملة عن الكارثة والمجزرة العالمية التي يُلوّح بارتكابها الاحتلال والتي قد تقع في أي وقت بالتزامن مع ارتكابه آلاف المجازر في محافظات قطاع غزة على مدار حرب الإبادة الجماعية».

واستكمل: «نطالب مجلس الأمن الدولي بالانعقاد الفوري والعاجل واتخاذ قرار يضمن إلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة، وكذلك وقف القتل المتعمد ضد عشرات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة ووقف تهديدات الاحتلال المستمرة ضد محافظة رفح وغيرها من المحافظات».