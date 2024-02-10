وجه الإعلامي خيري رمضان نداءً إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مطالبًا بإنهاء قرار وقف تراخيص البناء الذي تم إصداره في يونيو 2020، والذي لا يزال ساريًا حتى الآن.

وأضاف خلال تقديم برنامجه «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء السبت، أن القرار أدى إلى صعوبات كبيرة واجهها المواطنون الراغبون في البناء، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، قائلا:«محدش قادر يبني أوضة (غرفة)، ليه بتضيقوها على الناس! الناس ضاقت وتتألم وتجد صعوبة في العيش، فالحد الأدنى سهلوها شوية عليهم» حسب قوله.

وأشار إلى معاناة المواطنين من ارتفاع أسعار السكن ما يجعل من الصعب على الكثيرين امتلاك وحدة سكنية، مشددا على ضرورة تسهيل عملية البناء؛ من أجل تخفيف العبء على المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها والمساعدة في حل هذه الأزمة.

وناشد الحكومة بتسهيل الإجراءات على المواطنين الذين يملكون تراخيص بناء، والسماح لهم بالبدء في أعمال البناء، لإنهاء معاناة المتضررين من قرار وقف تراخيص البناء، قائلا: «ذنب المواطن الذي اشترى قطعة أرض وعايز يبنيها إيه، ليه توقفوه! ما الدولة بتبني في كل مكان وقفت على المواطن، ساعدوا الناس».