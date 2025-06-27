أردوغان: سنحول الإمكانات الجيوسياسية لميزة اقتصادية عبر طريق التنمية الممتد من العراق لتركيا

**الرئيس التركي يشارك في منتدى "ممرات النقل العالمية" المنعقد بإسطنبول

- التوترات بالمنطقة وحالة الغموض التي سادت في مضيق هرمز والمجالات الجوية ذكرتنا بمدى أهمية ممرات النقل الآمنة

- في عهد حكوماتنا، استثمرنا ما يقارب 300 مليار دولار في البنية التحتية للنقل والاتصالات

- تأثير "طريق التنمية" على الإنتاج سيتجاوز 50 مليار دولار خلال 10 سنوات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستعمل على تحويل الإمكانات الجيوسياسية إلى ميزة اقتصادية عبر مشروع "طريق التنمية" الممتد من العراق إلى تركيا.

جاء ذلك خلال كلمته في منتدى "ممرات النقل العالمية" الذي عقد في مركز إسطنبول للمؤتمرات، الجمعة.

وأعرب الرئيس أردوغان عن سعادته باحتضان بلاده هذا المنتدى في وقت حرج يشهد إعادة تشكيل مسار التجارة العالمية، وكذلك باستضافة ممثلين من 70 دولة في تركيا ضمن فعاليات المنتدى.

وتمنى أن تثمر المشاورات في المنتدى على مدى يومين، والقرارات التي ستتخذ عن نتائج إيجابية.

وقال: "نأمل أن تُتاح لكم فرصة مناقشة العديد من القضايا، مثل فرص التعاون عبر الحدود، وخطوات التحول الرقمي، واستثمارات البنية التحتية، ومواءمة عمليات النقل العابر، في إطار المنتدى".

وأكد أن المنتدى سيكون منصة مهمة تُبرز رؤية تركيا وقدرتها القيادية في مجال النقل للعالم أجمع، أكثر من كونه مجرد اجتماع دولي.

- طريق التنمية

وأوضح أردوغان أن تأثير "طريق التنمية" على الإنتاج سيتجاوز 50 مليار دولار خلال 10 سنوات ومن المتوقع أن يوفر 63 ألف فرصة عمل في المتوسط ​​سنويا.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أنه سيتم تحويل الإمكانات الجيوسياسية إلى ميزة اقتصادية شاملة تعود بالنفع على المنطقة برمتها عبر مشروع "طريق التنمية".

و"طريق التنمية" طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

- أهمية "الممرات الآمنة"

وأفاد الرئيس أردوغان أن التوترات في الشرق الأوسط وحالة الغموض التي سادت في مضيق هرمز والمجالات الجوية "ذكرتنا بمدى أهمية ممرات النقل الآمنة".

وشدد على أن أهمية خطوط النقل اللوجستي التي تُسهّل حركة الأشخاص والبضائع في الاقتصاد العالمي تتزايد يوما بعد يوم.

ولفت إلى أن الدول التي تُحسّن قدراتها في مجال النقل اليوم، لا تُسهم في ازدهارها فحسب، بل تعزز أيضا تنميتها الثقافية والعلمية.

وقال: "هذا النهج هو الدافع الأساسي وراء الاستثمارات الكبرى التي قامت بها تركيا في الطرق البرية والجوية والبحرية، إضافة إلى خطوط الاتصالات والطاقة، لا سيما خلال السنوات الـ 22 الماضية".

وأضاف: "في عهد حكوماتنا، استثمرنا ما يقارب 300 مليار دولار في البنية التحتية للنقل والاتصالات".

وأوضح أنه تم إنفاق 177 مليار دولار منها على الطرق السريعة، و64 مليار دولار على السكك الحديدية، و25 مليار دولار على الخطوط الجوية، و4 مليارات دولار على النقل البحري، و25 مليار دولار على البنية التحتية للاتصالات.

وأردف: "بلغ تأثير هذه الاستثمارات على الإنتاج تريليونا و65 مليار دولار. وبفضل استثماراتنا في النقل، حققنا أيضا زيادات ملحوظة في التوظيف، وتأثرت قطاعات عديدة، من الصناعة إلى الصادرات، ومن السياحة إلى الخدمات اللوجستية، بصورة إيجابية بهذه الاستثمارات".

- "الممر الأوسط"

وتطرق أردوغان خلال كلمته إلى "الممر الأوسط"، ولفت إلى أنه يتوقع بلوغ حجم التجارة في الممر الأوسط للسكك الحديدية الذي يربط أوروبا بآسيا عبر تركيا 75 مليار دولار.

و"الممر الأوسط" هو البديل للممر الشمالي الرابط بين الصين وأوروبا، ويعبر من تركيا إلى منطقة القوقاز، ومنها يعبر بحر قزوين إلى تركمانستان وكازاخستان وصولاً إلى الصين.

ويعتبر الممر الأوسط من بين 3 ممرات للتجارة العالمية انطلاقا من الصين إلى أوروبا، أولها الممر الشمالي عبر روسيا، والجنوبي عبر إيران، بالإضافة إلى الممر البحري عبر قناة السويس.

ويبلغ طول الممر الأوسط 4 آلاف و256 كلم بين طرق برية وسكك حديدية، إضافة إلى 508 كلم عبر البحر.