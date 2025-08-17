الخارجية الروسية تتوقع فوز خالد العناني مرشح مصر في سباق اليونيسكو

صرّح ألكسندر عليموف، مدير إدارة التعاون الإنساني متعدد الأطراف والعلاقات الثقافية بوزارة الخارجية الروسية، والأمين التنفيذي للجنة الروسية لليونيسكو، أن «الجانب الروسي يأمل تولي المرشح المصري خالد العناني، منصب الإدارة العامة لليونيسكو في عام 2025، نظرًا لعدم ارتباطه بأمانة المنظمة، التي أظهرت انحيازًا في السنوات الأخيرة».

وقال عليموف لوكالة «سبوتنيك»: «إنهما (المرشحان من المكسيك والكونغو) يمثلان دولًا من الجنوب العالمي، لكنني أعتبرهما في المقام الأول ممثلين لذاك الجهاز ذاته في المنظمة، الذي يصعب علينا التعاون معه حاليًا».

وأضاف: «لذلك، نتوقع بالطبع أن يكون المدير العام الجديد مرشح مصر».

وشدد أيضا على أن روسيا، فيما يتعلق بتغيير المدير العام للمنظمة، «تأمل في عودة أمانة اليونيسكو إلى العمل المحايد».

ومن المتوقع انتخاب مدير عام جديد لليونيسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة)، خلفًا للفرنسيّة أودري أزولاي، في خريف عام 2025، خلال المؤتمر العام للمنظمة.

وتضم قائمة المرشحين، وزير السياحة والآثار السابق خالد العناني، ونائبة المدير العام الحالي لليونيسكو وممثلة المكسيك جابرييلا راموس، بالإضافة إلى نائب المدير العام السابق لليونيسكو للفترة 2016-2025، وممثل جمهورية الكونغو، فيرمين إدوارد ماتوكو.

ويحظى الدكتور خالد العناني، بدعم دولي وإقليمي متزايد، يعكس الثقة الكبيرة في كفاءته الأكاديمية ومكانته الثقافية.

وأعلنت عدة دول من مختلف القارات دعمها الرسمي لترشيح العناني، في مقدمتها دولة قطر التي عبّرت، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة في أبريل 2025، عن دعمها الكامل لترشيحه، مشيدةً بمسيرته الأكاديمية ومساهماته في مجالات الثقافة والآثار، وقدرته على الإسهام الإيجابي في عمل المنظمة الأممية.

كما أعلنت بوركينا فاسو تأييدها الرسمي خلال مؤتمر صحفي مشترك في 22 يوليو 2025، وأكد وزير الخارجية كاراموكو جان ماري تراوري، أن بلاده تدعم الدكتور العناني تجسيدًا لعلاقات الصداقة والتعاون مع مصر، وإيمانًا بخبراته الواسعة ورؤيته المتسقة مع أولويات القارة الإفريقية.