البرازيل: مخطط الاستيطان الإسرائيلي «إي 1» يهدد كيان دولة فلسطين

- وزارة الخارجية دعت تل أبيب إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب تهدد حل الدولتين

أدانت وزارة الخارجية البرازيلية، السبت، مخطط الاستيطان الإسرائيلي في منطقة "إي 1"، الذي من شأنه فصل القدس عن الضفة الغربية، وأكدت أن المخطط "خطوة جيوسياسية تهدد كيان دولة فلسطين".

جاء ذلك في بيان للخارجية البرازيلية أكدت فيه أن الخطة الاستيطانية من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية على نطاق أكبر.

وأضاف البيان: "تهدد هذه الخطة بتقسيم الضفة الغربية إلى شمال وجنوب، وعزل القدس الشرقية عن باقي هذه الأراضي. وتعتبر البرازيل هذه الخطوة الإسرائيلية خطوة جيوسياسية تهدد وجود دولة فلسطين، وعملا مخالفا للقانون الدولي".

وأشارت إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت إن رأي محكمة العدل الدولية خلص إلى أن إسرائيل مُلزمة بوقف أي نشاط استيطاني جديد فورا، مضيفة: "تُشدد البرازيل على حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة ذات سيادة".

ودعا البيان إسرائيل إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب تهدد حل الدولتين وتعرض تحقيق السلام الدائم في المنطقة للخطر.

والخميس، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التصديق على مخطط استيطاني في منطقة "إي 1" من شأنه فصل القدس عن الضفة الغربية.

وصباح الخميس، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن سموتريتش، الذي يشغل أيضا منصبا بوزارة الدفاع يشرف على شئون الاستيطان، أعلن الموافقة على بناء 3 آلاف و401 وحدة استيطانية جديدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم، و3 آلاف و515 وحدة في المنطقة المجاورة.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" فإن موافقة سموترتش، تحيي "مشروع إي 1، المتوقف منذ عقود تحت ضغوط دولية، إذ يعتبر حاجزا استراتيجيا أمام قيام الدولة الفلسطينية، ويعني أن إسرائيل تدفع نحو ضم الضفة الغربية المحتلة".

و"إي 1" مخطط استيطاني إسرائيلي يهدف إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات الإسرائيلية الواقعة شرقها في الضفة الغربية مثل معاليه أدوميم، وذلك من خلال مصادرة أراض فلسطينية بالمنطقة وإنشاء مستوطنات جديدة، ويمنع أي توسع فلسطيني محتمل.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1980.