إصابة العشرات بعد زلزال بقوة 6 درجات ضرب وسط إندونيسيا

ذكر مسئول أن 29 شخصا على الأقل أصيبوا، من بينهم اثنان في حالة حرجة، بعد أن ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر جزيرة سولاويزي، وسط إندونيسيا صباح اليوم الأحد.

وتم نقل 13 من المصابين إلى منشآت طبية في منطقتي بوسو وتوكوروندو بمقاطعة سولاويزي الوسطى بسبب إصابات تعرضوا لها جراء سقوط حطام دار عبادة لحقت به أضرار، طبقا لما ذكره المتحدث باسم الهيئة الوطنية للإغاثة من الكوارث عبد المهاري.

وتسبب الزلزال في حدوث أضرار أيضا بكنيسة في قرية ماساني، بينما لم يتم التحقق بعد من عدد السكان النازحين.

وضرب الزلزال مدينة بوسو في الساعة الخامسة و38 دقيقة صباح اليوم الأحد (21:38 بتوقيت جرينتش أمس السبت) وكان مركزه على عمق عشرة كيلومترات. وذكرت السلطات أنه لا يوجد أي احتمال لحدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

وفي منطقة سيجي المجاورة، شعر السكان بالزلزال بشكل متوسط لمدة حوالي سبع ثوان، لكن لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار.

وشعر السكان بالزلزال الذي استمر حوالي 15 ثانية في العديد من القرى في منطقة بوسو بيسيسير، مما دفع السكان إلى الفرار من منازلهم.

وقال المتحدث إنه طلب من السكان البقاء في حالة تأهب تحسبا لحدوث هزات ارتدادية وتجنب المباني المتضررة.