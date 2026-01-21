إسرائيل تستهدف المباني المهددة في بلدات قناريت والكفور جنوبي لبنان وتهدد غيرها

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، تهديدا جديدا مساء اليوم الأربعاء لسكان مبانٍ محدّدة في بلدتي الخرايب ‏وأنصار في جنوب لبنان طالبا إخلاءها.

وحذر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي المتواجدين في مبنيين محدّدين في بلدتي الخرايب وأنصار في جنوب لبنان، والمباني القريبة منهما، قائلاً: "أنتم متواجدون بالقرب من منشئات تابعة لحزب الله فمن أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فوراً فورًا والابتعاد عنها مسافة 300 متر".

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، قد نفّذت عصر اليوم الأربعاء سلسلة غارات، مستهدفةً المباني التي سبق أن هدّد الجيش الإسرائيلي باستهدافها في بلدات قناريت والكفور وجرجوع في جنوبي لبنان.

وأصيب عدد من المواطنين جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدة قناريت الجنوبية، بحسب ما أعلنت قناة (المنار) المحلية التابعة لحزب الله.