أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و69 ألفا و950 فردا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و69 ألفا و950 فردا، من بينهم 900 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11116 دبابة، منها أربع دبابات أمس السبت، و23143 مركبة قتالية مدرعة، و31589 نظام مدفعية، و1468 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1208 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 422 طائرة حربية، و340 مروحية، و51528 طائرة مسيرة، و3558 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و58821 من المركبات وخزانات الوقود، و3942 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.