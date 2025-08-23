سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عمليات تدمير المنازل في حي الزيتون جنوب مدينة غزة دون توقف.

وتدوي أصوات الانفجارات بشكل لافت خلال اليومين الأخيرين، إذ باتت تسمع بوضوح في غرب مدينة غزة بعد أن انتقل ثقل العمليات العسكرية من شرق شارع صلاح الدين إلى غربه.

ويقع جزء كبير من الحي شرق شارع صلاح الدين، حيث أكمل جيش الاحتلال تدميره وانتقل إلى الجزء الشرقي الملاصق لحي الصبرة الذي يتعرض لتوغل مماثل.

وكان جيش الاحتلال، أكمل تدمير معظم المنازل في حي الشجاعية شرق غزة وفي حي التفاح المجاور، وكلاهما شرق شارع صلاح الدين.

- حصار المدينة من الشمال

وفي الجهة الشمالية، بدأ جيش الاحتلال بإعطاء أوامر إخلاء في منطقة أبو إسكندر بحي الشيخ رضوان ليكمل تطويق مدينة غزة من الشمال بالتزامن مع غارات كثيفة في مختلف أحياء المدينة.

ويسعى جيش الاحتلال إلى التقدم نحو البلدة القديمة بغزة التي باتت تحت النيران، وصولا إلى الأحياء الغربية التي نزح معظم الناس إليها.

وتضم هذه الأحياء الرمال الشمالي والجنوبي وحي النصر والشيخ رضوان إضافة إلى مخيم الشاطئ وجزء من حي تل الهوا.

- الاتصال بمشافي غزة للإخلاء

وبدأ جيش الاحتلال، بالاتصال بمشافي مدينة غزة يطلب منها الاستعداد للخروج إلى وسط القطاع وجنوبه، وهو ما رفضه مدراء هذه المشافي.

وسمح جيش الاحتلال، بالمقابل للطواقم الطبية والفنية بالوصول إلى المشفى الأوروبي جنوب شرق خان يونس لأول مرة منذ عدة اشهر لإعادة العمل به.

ويبلغ عدد سكان مدينة غزة نحو مليون مواطن بما يشمل سكان جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا الذي نزحوا إلى المدينة في وقت سابق.