أعلنت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، اليوم السبت، العثور على مراهقين هولنديين ميتين داخل غرفة فندقهما في مدينة إسطنبول، حيث كانا يقضيان عطلتهما برفقة والدهما.

ووفقًا للتقرير، فإن والدهما، الذي كان يقيم معهما في الفندق، نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لم تكشف السلطات بعد عن حالته الصحية.

وأضافت الوكالة أن طاقم الفندق عثر على الجثتين صباح اليوم بعد سماع أصوات وضوضاء صادرة من الغرفة.

وكان المراهقان ووالدهما قد زاروا حي تقسيم السياحي الليلة الماضية، حيث تناولا العشاء في أحد المطاعم المحلية، بينما لم يشاركهما والدهما في الوجبة، بحسب ما أفادت قناة "إن تي في" التركية.

وتجري السلطات التركية تحقيقات موسعة، وتبحث في احتمالية التسمم الغذائي كسبب للوفاة، على أن يتم تأكيد ذلك بعد صدور نتائج تشريح الجثتين.