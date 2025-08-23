 العثور على مراهقين هولنديين ميتين في فندق بإسطنبول.. والسلطات تحقق في التسمم الغذائي - بوابة الشروق
السبت 23 أغسطس 2025
العثور على مراهقين هولنديين ميتين في فندق بإسطنبول.. والسلطات تحقق في التسمم الغذائي

د ب أ
نشر في: السبت 23 أغسطس 2025 - 5:39 م | آخر تحديث: السبت 23 أغسطس 2025 - 5:39 م

أعلنت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، اليوم السبت، العثور على مراهقين هولنديين ميتين داخل غرفة فندقهما في مدينة إسطنبول، حيث كانا يقضيان عطلتهما برفقة والدهما.

ووفقًا للتقرير، فإن والدهما، الذي كان يقيم معهما في الفندق، نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لم تكشف السلطات بعد عن حالته الصحية.

وأضافت الوكالة أن طاقم الفندق عثر على الجثتين صباح اليوم بعد سماع أصوات وضوضاء صادرة من الغرفة.

وكان المراهقان ووالدهما قد زاروا حي تقسيم السياحي الليلة الماضية، حيث تناولا العشاء في أحد المطاعم المحلية، بينما لم يشاركهما والدهما في الوجبة، بحسب ما أفادت قناة "إن تي في" التركية.

وتجري السلطات التركية تحقيقات موسعة، وتبحث في احتمالية التسمم الغذائي كسبب للوفاة، على أن يتم تأكيد ذلك بعد صدور نتائج تشريح الجثتين.


