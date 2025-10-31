فيريرا يتحدى أنباء رحيله عن الزمالك بطريقة خاصة

في الوقت الذي يثار فيه جدلا متزايدا حول مصير البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، وإمكانية رحيله عن القيادة الفنية للأبيض، فإن المدرب قرر الرد على ما يثار بطريقة خاصة.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد استقر على إمكانية رحيل فيريرا الفترة القادمة، خاصة بعد تراجع النتائج تحت قيادته والفشل في الفوز خلال 4 مباريات متتالية بالدوري.

ونشر فيريرا صورة عبر حسابه على أنستجرام رفقة محمد علاء المترجم ومحلل الأداء وذلك خلال التدريبات التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب الكلية الحربية.

ولم يعتد فيريرا على نشر تفاصيل أو صور تتعلق بالتدريب، لكنه قرر أن يفعل ذلك في ظل الجدل المتزايد حول مصيره مع الفريق.