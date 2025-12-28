الأمم المتحدة تعلن أن الحدود العسكرية بين الكوريتين تقع تحت سلطتها

أعلنت قيادة الأمم المتحدة التي تقودها الولايات المتحدة أن خط الترسيم العسكري الذي يحدد الحدود بين الكوريتين يقع تحت سلطتها، في اعتراض صريح فيما يبدو على مراجعة داخلية من قبل جيش كوريا الجنوبية لقواعد الحدود البرية تهدف لمنع الاشتباكات العرضية مع كوريا الشمالية.

وقالت قيادة الأمم المتحدة في بيان لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية:"تؤكد قيادة الأمم المتحدة مجددا التزامها بالحفاظ على اتفاقية الهدنة، بما في ذلك خط الترسيم العسكري، ودعم الإجراءات التي تمنع التصعيد وتعزز الاستقرار داخل المنطقة منزوعة السلاح".

وجاء هذا البيان عند السؤال عن كيفية تقييم قيادة الأمم المتحدة للمراجعة المزمعة لقواعد الحدود من قبل جيش كوريا الجنوبية، بعد أن وردت تقارير تفيد بأن الجيش الكوري قد قام بتنقيح علامات خط الترسيم العسكري من أجل تقليل التناقضات بين الجانبين.

وقالت قيادة الأمم المتحدة:"لقد تم إنشاء خط الترسيم العسكري وتصويره في المجلد الأول من خرائط اتفاقية الهدنة الكورية في 27 يوليو 1953، في أعقاب سلسلة من مفاوضات الهدنة".