أمريكا: اتهام رجل من ألاباما بتهديد حاخامات وإمام وآخرين في عدة ولايات جنوبية

اتهم مدعون فيدراليون رجلا من ولاية ألاباما الأمريكية بإجراء مكالمات وإرسال رسائل نصية تتضمن تهديدات إلى عدد من الحاخامات اليهود وإمام مسلم وأشخاص آخرين في ولايات جنوبية، منها قوله لأحدهم: "أريدك أن تموت".

ووجهت إلى جيريمي واين شوميكر من مدينة نيدهام بولاية ألاباما تهمة توجيه تهديدات عبر وسائل الاتصال بين الولايات.

وكان قد تم اعتقال شوميكر في وقت سابق على خلفية اتهامات على مستوى الولاية، تشمل مقاومة الاعتقال وحيازة مسدس من جانب شخص يحظر عليه قانونا امتلاك سلاح ناري.

وقالت السلطات، إنه تم العثور لاحقا على أسلحة في منزل الرجل، إلى جانب حقيبة مليئة بالذخيرة وأوراق تحتوي على أسماء وعناوين وأرقام هواتف لرجال دين وشخصيات بارزة أخرى.

وأشارت وثائق قضائية أيضا إلى أنه قد تم تشخيص حالة شوميكر على أنه يعاني من مرض نفسي.