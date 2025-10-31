مسئول بسفارة اليابان لـ«الشروق»: دعمنا مشروع المتحف المصري الكبير إيمانا بدور مصر في الشرق الأوسط

قال تسوكاموتو ياسوهيرو، الوزير المفوض فى سفارة اليابان فى مصر ونائب رئيس البعثة، إن الشراكة اليابانية المصرية فى إنجاز المتحف المصرى الكبير تعود إلى أكثر من عقدين من الزمن، مع زيارة رئيس الوزراء اليابانى الأسبق جونيتشيرو كويزومى لمصر عام 2003.

وحول أسباب دعم اليابان لمشروع المتحف المصرى الكبير، قال ياسوهيرو، فى تصريحات لـ«الشروق»، إن اليابان تدرك الأهمية الاستراتيجية لمصر، حيث تلعب دورًا بالغ الأهمية فى الشرق الأوسط.

وأكد ياسوهيرو، فى تصريحاته خلال الصالون الصحفى الذى عقدته سفارة اليابان بالقاهرة بمناسبة افتتاح المتحف المصرى الكبير، أن علم الآثار مهم جدًا لمصر واليابان.

وأوضح أن دعم اليابان القوى لمصر ينبع من إدراكها لدور القاهرة فى نشر السلام، مشيرًا إلى أن مصر تلعب دورًا رئيسيًا فى تعزيز السلام فى الشرق الأوسط.

وقال الوزير المفوض، إن الكثير من اليابانيين يعتبرون مصر وجهة يرغبون فى زيارتها ولو لمرة واحدة فى حياتهم.

وأوضح أن اليابان أرسلت 120 خبيرًا لدعم نقل وترميم روائع الآثار، بما فيها آثار توت عنخ آمون، فيما عمل هؤلاء الخبراء بالتعاون مع خبراء مصريين فى عمليات الحجز والتركيب.

وفى وقت سابق، قال سفير اليابان بالقاهرة فوميو إيواى، إن الافتتاح الرسمى للمتحف المصرى الكبير، يعد حدثًا تاريخيًا انتظره بشغف سفراء اليابان المتعاقبين لدى مصر.

وأشار إلى أن دعم اليابان لم يقتصر على تمويل البناء، بل شمل أيضًا نقل وحفظ وترميم آثار لا تُقدر بثمن، بما فى ذلك القطع الأثرية المرتبطة بتوت عنخ آمون، وترميم مركب الملك خوفو الشمسى الثانى، أحد أبرز معروضات المتحف.

وتابع أن التعاون امتد ليشمل الدعم التشغيلى للمتحف، موضحًا أن الألواح الزجاجية التى تُزين واجهة المتحف المصرى الكبير ومعروضاته مصنوعة فى اليابان.

وقدمت الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا) قرضين للمساعدة الإنمائية الرسمية فى عامى 2008 و2016 على التوالى، بإجمالى حوالى 583 مليون دولار أمريكى مخصصة لبناء المتحف وبناء المعرض والبنية الأساسية للمعلومات والاتصالات والخدمات الاستشارية بما فى ذلك الإشراف على البناء والمشتريات.