سفير تركيا بالقاهرة لـ«الشروق»: المتحف المصري الكبير هدية للعالم والإنسانية

هنأ السفير التركى فى القاهرة، صالح موطلو شن، الشعب المصرى، بمناسبة افتتاح المتحف المصرى الكبير، مشيرًا إلى أن المعلم يعد هدية للعالم والإنسانية.



وقال السفير شن، فى تصريحات لـ«الشروق»: «إن المتحف المصرى الكبير هدية للعالم من مصر واليابان وكذلك للإنسانية جمعاء».



وأضاف شن: أهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسى والأمة المصرية ومجتمع الآثار على هذا النجاح والافتتاح.



وأشار السفير التركى إلى أن وزير الثقافة والسياحة التركى محمد نورى إرصوى سيمثل بلاده فى فعاليات افتتاح المتحف.



وكشف سفير تركيا عن أن العديد من الوفود التركية رفيعة المستوى وآلاف السياح الأتراك زاروا المتحف بعد الافتتاح التجريبى.



وقال شن، إنه زار المتحف المصرى الكبير 6 مرات على الأقل، إحداها مع زوجته ونجله.



وتابع سفير تركيا بالقاهرة: إنه مبنى مهيب، وهو بحد ذاته معلم حديث.

وأوضح شن أنه مع الافتتاح الكبير والكشف عن غرفة الملك توت عنخ آمون، سيزور المزيد من الزوار الأتراك، القاهرة للتعرف على قناع الملك الذهبى وقصته.