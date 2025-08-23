الخارجية الروسية تكشف عدد المواطنين الروس المتبقين في غزة

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن عدد المواطنين الروس وأقاربهم المباشرين المتبقين في قطاع غزة يبلغ 67 شخصا، حسب أحدث المعلومات.

وقال مصدر في الوزارة لوكالة "نوفوستي" إن "بيانات البعثة الروسية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية تشير إلى أن 67 من المواطنين الروس وأقاربهم المباشرين لا يزالون موجودين في قطاع غزة حتى اليوم"، مضيفا أن الدبلوماسيين الروس على اتصال وثيق معهم.

وأعاد المصدر إلى الذاكرة أنه "في نهاية عام 2023، نفذت عملية إخلاء جماعية من قطاع غزة للمواطنين الروس وأقاربهم المباشرين من الفلسطينيين (الأزواج والأطفال القصر)، وذلك بناء على توجيهات أصدرها الرئيس الروسي بعد إطلاق إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق في القطاع ردا على هجوم حركة "حماس" على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر ، 2023، بحسب وكالة معاً الفلسطينية.

وأشار المصدر إلى أنه خلال المرحلة الرئيسية لعملية الإجلاء، نقلت طائرات تابعة لوزارة الطوارئ الروسية معظم المواطنين الروسي وأفراد عائلاتهم الراغبين في مغادرة غزة، وهم حوالي 1200 شخص، وأكثر من نصفهم من النساء والأطفال.

وأوضح المصدر أنه الآن يدور الحديث عن مواطنينا الذين لم يتمكنوا لأسباب مختلفة من المغادرة خلال فترة تنفيذ إجراءات الإجلاء السابقة.

وأكدت الخارجية الروسية أن دبلوماسييها مستعدون لتسهيل خروج المواطنين الروس المتبقين في غزة وضمان عودتهم إلى وطنهم، مضيفة أنه ليس هناك خطط حاليا لأي إجراءات إضافية خاصة لإجلاء المواطنين الروس من غزة.

ويوم الخميس، أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطط القيادة العسكرية لاحتلال مدينة غزة وسحق حماس "بشكل نهائي".

وفي اليوم السابق، بدأت القوات الإسرائيلية هجومها على المدينة في عملية يتوقع أن تستمر حتى عام 2026. وأن تشمل في ذروتها نحو 130 ألف جندي احتياط.

وفي وقت سابق هذا الشهر أعربت الخارجية الروسية عن قلق موسكو العميق إزاء نية إسرائيل احتلال القطاع بشكل كامل، مؤكدة رفض روسيا لسياسات تل أبيب التي تسعى لترسيخ وقائع جديدة على الأرض وتؤدي لمزيد من التصعيد في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



