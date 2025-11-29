إيرباص تستدعي 6 آلاف طائرة إيه320 بسبب خلل بأنظمة التحكم

أعلنت شركة إيرباص الأوروبية، الجمعة، أنها أمرت بإجراء إصلاحات فورية لستة آلاف طائرة من طائراتها من طراز إيه320 المستخدمة على نطاق واسع.

جاء ذلك في عملية استدعاء شاملة تؤثر على أكثر من نصف الأسطول العالمي، مما يهدد بإثارة اضطرابات خلال عطلة نهاية الأسبوع الأكثر ازدحاما في حركة السفر بالولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز.

ويبدو أن هذه الانتكاسة من بين أكبر عمليات الاستدعاء في تاريخ إيرباص الممتد على مدى 55 عاما، وتأتي بعد أسابيع من تفوق إيه320 على طائرة بوينج737 باعتبارها الطراز الذي تم تسليم أكبر عدد من طائراته.

وفي الوقت الذي أصدرت فيه إيرباص توجيهاتها، كانت هناك حوالي ثلاثة آلاف طائرة من عائلة إيه320 في الجو.

ووفقا لنشرة موجهة لشركات الطيران اطلعت عليها رويترز، يتضمن الإصلاح بشكل أساسي العودة إلى برمجيات السابقة، ولكن يجب تنفيذه قبل أن تتمكن الطائرات من التحليق مجددا.

وقالت شركات طيران يوم الجمعة، إن الإصلاحات قد تتسبب في تأخير أو إلغاء رحلات جوية.

وذكرت شركة أمريكان إيرلاينز، أكبر مشغل لطائرات إيه320 في العالم، أنّ حوالي 340 طائرة من أصل 480 طائرة من طائرات إيه320 التابعة لها ستحتاج إلى الإصلاح.

وأضافت أنها تتوقع في الغالب أن تكتمل هذه الإصلاحات بحلول السبت، وستستغرق كل طائرة حوالي ساعتين.

وأفادت شركات طيران أخرى بأنها ستخرج طائراتها من الخدمة لفترة وجيزة لإجراء الإصلاحات، بما في ذلك لوفتهانزا الألمانية وإنديجو الهندية وإيزي جيت.

وقالت شركة الطيران الكولومبية (أفيانكا) إن الاستدعاء أثر على أكثر من 70 بالمئة من أسطولها، أي حوالي 100 طائرة، مما يتسبب في اضطراب كبير على مدار الأيام العشرة المقبلة، ويدفع الشركة إلى وقف مبيعات تذاكر سفر حتى الثامن من ديسمبر.

ويوجد حوالي 11300 طائرة من عائلة إيه320 قيد التشغيل.

بالنسبة لحوالي ثلثي الطائرات المتأثرة، سيؤدي الاستدعاء نظريا إلى توقف قصير الأمد، إذ ستعود شركات الطيران إلى نسخة البرامج السابقة، بحسب مصادر في القطاع.

وقالت شركة إيرباص إن حادثا وقع مؤخرا لطائرة من عائلة إيه320 كشف أن أشعة الشمس قد تفسد بيانات مهمة لعمل أجهزة التحكم في الطيران.

وأكدت مصادر في الصناعة أن الحادث الذي أدى إلى إجراء الإصلاح غير المتوقع يتعلق برحلة لشركة جيت بلو من المكسيك إلى نيوجيرزي في 30 أكتوبر، والذي أصيب فيه عدد من الركاب بعد فقدان الارتفاع على نحو حاد.

وهبطت تلك الرحلة اضطراريا في فلوريدا بعد مشكلة بالتحكم في الطيران وانخفاض مفاجئ في الارتفاع دون أمر، مما دفع إدارة الطيران الاتحادية إلى إجراء تحقيق.

وأصدرت وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران في وقت متأخر من يوم الجمعة، توجيها طارئا يُلزم بإجراء الإصلاح، ومن المتوقع أن تحذو إدارة الطيران الاتحادية حذوها.

وقدر متحدث باسم شركة إيرباص أن الإصلاحات ستؤثر على حوالي 6000 طائرة، مؤكدا ما جاء في تقرير سابق لرويترز.

وقالت المصادر إن الوقف المؤقت للطيران من أجل الإصلاحات بالنسبة لبعض شركات الطيران قد يكون أطول بكثير لأن أكثر من 1000 طائرة من الطائرات المتضررة قد تضطر أيضا إلى تغيير الأجهزة، حسبما ذكرت المصادر.

ونوهت الشركة المصنعة للكمبيوتر، وهي شركة تاليس الفرنسية، ردا على سؤال من رويترز، بأن الكمبيوتر يتوافق مع مواصفات إيرباص وإن الوظيفة المعنية مدعومة ببرمجيات ليست ضمن مسئوليات تاليس.