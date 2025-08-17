نفى الجيش اللبناني اليوم الأحد، في بيان ما يتم تناقله بشأن خرق القوات الجوية في الجيش اللبناني للأجواء السورية.

وقال في بيان: «يتناقل بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية أخبارًا مفادها أن القوات الجوية في الجيش اللبناني تخرق الأجواء السورية بهدف رصد تحركات عسكرية من الجانب السوري في مناطق حدودية، وسط تهديدات أطلقتها مجموعات سورية مسلحة بالدخول إلى لبنان وتنفيذ عمليات أمنية».

وأضاف: «توضح قيادة الجيش أنه لا صحة إطلاقًا لهذه الأخبار، وأن الوحدات العسكرية تراقب الوضع عند الحدود وتتخذ الإجراءات اللازمة لضبطها وحمايتها، علمًا أن التواصل والتنسيق مستمران مع السلطات السورية لمتابعة أي تطورات».

وواصل: «كما تؤكد القيادة ضرورة التحلي بالمسئولية، وتوخي الدقة في نشر أي خبر من هذا النوع لما قد يسببه من تداعيات، والعودة إلى بيانات الجيش الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة».

وأمس السبت، تداولت وسائل إعلام ومصادر على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بتحشّد عناصر تتبع للرئيس السوري أحمد الشرع على الحدود السورية اللبنانية، ونقل أسلحة ثقيلة وراجمات صواريخ نحو الأراضي اللبنانية.

لكن مصادر أمنية مطلعة أكدت لموقع صحيفة «النهار» اللبنانية، أنّ هذه المعلومات غير دقيقة، مشيرة إلى أنّ الجيش السوري لا يزال يحافظ على مراكزه المعتادة على طول الحدود اللبنانية السورية، دون أي تحرّك غير اعتيادي.

وأضافت المصادر أنّ الوضع على الحدود يقتصر على النشاط المعتاد للجيش السوري، ولا توجد أي عمليات تحشيد أو نقل أسلحة باتجاه لبنان.



