احتجاجات واسعة وإضراب في إسرائيل للمطالبة بوقف الحرب

تشهد مناطق واسعة في إسرائيل، منذ صباح اليوم الأحد، إضرابا واسعا واحتجاجات كبيرة تقودها عائلات قتلى الحرب والمحتجزين في قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن "فئات واسعة من الإسرائيليين يقومون بحالة إضراب والخروج في تظاهرات وإغلاق للطرق الرئيسة في أماكن واسعة من البلاد".

وتتواصل الفعاليات بمسيرات ضخمة تتجه نحو محطة قطار "سافيدور" وصولا إلى التجمع المركزي المقرر مساء الأحد في "ساحة المحتجزين".

وأكد رئيس الهستدروت، في رسالة إلى النقابات أن المنظمة لا تدعو إلى إضراب رسمي، لكنها "تقف إلى جانب العائلات بكل إخلاص"، داعيا للسماح لكل موظف يرغب بالمشاركة دون المساس بحقوقه، وفقا لوكالة معا.

وبدأ الإضراب اليوم الساعة 6:29 صباحًا، وستتيح عشرات السلطات المحلية وجمعيات الأعمال والمنظمات للعمال والسكان المشاركة في مبادرة النضال من أجل إطلاق سراح الاسرى. في الساعة 7:00 صباحًا، ستلقي عائلات المحتجزين، إلى جانب عائلات القتلى بيانًا في مجمع سارونا المجاور للكيريا. وستُقام خلال اليوم مظاهرات ومواكب احتجاجية ومسيرات وتجمعات وصلوات - من الشمال إلى إيلات.

وسيختتم يوم الاحتجاج بمسيرة حاشدة في "ساحة المحتجزين" الساعة 8:00 مساءً .