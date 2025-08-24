الأردن يسقط 41 طنا من المساعدات جوا على غزة

نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، عملية إنزال جوي للمساعدات على قطاع غزة.

وشاركت في العملية طائرات سلاح الجو الملكي الأردني، وكل من جمهورية ألمانيا الاتحادية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا، حيث تم إسقاط نحو 41 طناً من المواد الغذائية والإغاثية داخل القطاع.

وبهذا الإنزال، يرتفع عدد العمليات التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية منذ عودة الإنزالات في 27 يوليو الماضي إلى 162 إنزالاً أردنياً.

فيما بلغ إجمالي الإنزالات المنفذة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة 392 إنزالاً.

كما بلغ مجموع المساعدات التي تم إسقاطها جواً من قبل سلاح الجو الملكي الأردني إلى نحو 791 طناً من المواد الإغاثية والاحتياجات الأساسية.