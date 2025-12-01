أردوغان: نعمل على جعل القرن الـ21 قرن تركيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الشعب التركي سيتكاتف بقلوب متآلفة وسيعمل معا من أجل تحويل القرن الحادي والعشرين إلى "قرن تركيا".

جاء ذلك في تصريحاته بعد رئاسته لاجتماع للحكومة التركي الاثنين في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وقال الرئيس التركي: "حزام الأخوة" الذي نمهد لتأسيسه في منطقتنا سيُسقِط حسابات قرنٍ من المكائد ويمهّد لحقبة إقليمية جديدة".

وأضاف: من خلال مسار "تركيا بلا إرهاب" نسعى جاهدين لإزالة واحدة من أكبر العقبات التي تعترض استقرارنا وأخوتنا ونمونا الاقتصادي.

وأردف: "قلوبنا تنبض مع إخواننا الأكراد والعرب ومع المجتمعات الصديقة والشقيقة في منطقتنا منذ 1000 عام وستظل تنبض معا في المستقبل".