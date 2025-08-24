الإغاثة الطبية في غزة: الطواقم الطبية عاجزة عن الوصول إلى المصابين بسبب القصف المتواصل

قال الدكتور محمد أبو عفش، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يستهدف بشكل مباشر المدنيين داخل قطاع غزة، خصوصًا أولئك الذين ينتظرون المساعدات الإنسانية.

وأضاف أبو عفش، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن عدد الشهداء ارتفع اليوم إلى 14 شهيدًا، بالإضافة إلى 114 إصابة مؤكدة، مشيرًا إلى أن هناك شهداء ومصابين آخرين لا تستطيع الطواقم الطبية الوصول إليهم بسبب القصف المتواصل وإطلاق النار العشوائي في مناطق متفرقة.

وأكد «أبو عفش» أن الوضع الإنساني والطبي في قطاع غزة يزداد تعقيدًا، في ظل الاستهداف المستمر ليلًا ونهارًا، ما يصعّب تقديم الخدمات الإغاثية والطبية، ويحول دون نقل الجرحى في الوقت المناسب.

وأوضح «أبو عفش» أن المستشفيات تعاني من تكدس شديد بالجرحى والمرضى، وتستقبل يوميًا أعدادًا كبيرة من المصابين من مختلف المناطق، أبرزها منطقة الزيتون والمناطق الحدودية، التي تشهد عمليات عسكرية متواصلة.

وذكر أن «ما يتم تقديمه داخل المستشفيات هو الحد الأدنى من الخدمات، لكن العمل مستمر على مدار الساعة رغم المخاطر».

وأشار إلى أن يوم أمس كان واحدًا من أكثر الأيام دموية، خاصة في جباليا البلد ومنطقة الزيتون، حيث سقط عدد كبير من الشهداء والمصابين نتيجة القصف المكثف، ما زاد من تفاقم الوضع الإنساني في القطاع.