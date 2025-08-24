أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مساء أمس حفلاً غنائياً مميزاً على مسرح فوروم دي بيروت، وذلك ضمن فعاليات الموسم الصيفي التي تستضيفها العاصمة اللبنانية بيروت.

شهد الحفل إقبالاً جماهيرياً واسعاً حيث تم رفع لافتة كامل العدد قبل انطلاق الحفل بساعات.

الحفل أقيم بمشاركة الفنان محمد رمضان، وقدمت هيفاء وهبي خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغانيها، حيث تخلل الحفل عرض أغنيتها الجديدة "توأم حياتي" من ألبومها الجديد وهي أغنية رومانسية ذات طابع خاص كتب كلماتها أسامة مصطفى ولحنها سامح كريم، توزيع عمر صباغ. إلى جانب أغنية "توأم حياتي"، استعرضت هيفاء خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها المحبوبة مثل "أنا هيفا أنا"، "صيف صيف"، "فاكرني"، "رجب"، "مش قادرة استنى"، "إزاي أنساك"، "حيلة قلبي"، "ست البنات"، "يا نحلة"، و"ماخدتش باللي" وغيرها.