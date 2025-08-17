تظاهر المئات في شوارع مانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية للتنديد بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، والاحتجاج على "حرب الإبادة والتجويع" التي يتعرض لها المدنيون في القطاع، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية، مع ارتفاع أعداد ضحايا التجويع، دون تحرك فاعل من المجتمع الدولي.

وشارك في الاحتجاجات منظمات حقوقية وإنسانية، وفرق موسيقية يمثلون 200 منظمة، للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وعبر المتظاهرون أن المسيرة ليست مجرد احتجاج بل بيان واضح بأن الناشطين والحقوقيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام مأساة إنسانية تُمارس في العلن.