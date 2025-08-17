 «أوقفوا تجويع غزة».. مظاهرة حاشدة في نيويورك تطالب بإنهاء حرب إسرائيل على القطاع - بوابة الشروق
الأحد 17 أغسطس 2025 10:23 ص القاهرة
«أوقفوا تجويع غزة».. مظاهرة حاشدة في نيويورك تطالب بإنهاء حرب إسرائيل على القطاع

وكالات
نشر في: الأحد 17 أغسطس 2025 - 10:04 ص | آخر تحديث: الأحد 17 أغسطس 2025 - 10:04 ص

تظاهر المئات في شوارع مانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية للتنديد بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، والاحتجاج على "حرب الإبادة والتجويع" التي يتعرض لها المدنيون في القطاع، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية، مع ارتفاع أعداد ضحايا التجويع، دون تحرك فاعل من المجتمع الدولي.

وشارك في الاحتجاجات منظمات حقوقية وإنسانية، وفرق موسيقية يمثلون 200 منظمة، للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وعبر المتظاهرون أن المسيرة ليست مجرد احتجاج بل بيان واضح بأن الناشطين والحقوقيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام مأساة إنسانية تُمارس في العلن.

