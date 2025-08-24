استشاري بشركة "حدائق": نستهدف جعل الحديقة أكبر مراكز للترفيه عاليما

نقلنا عددا من الحيوانات لحدائق أخرى للحفاظ عليها



استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم، من خلال مقطع فيديو، جهود أعمال تطوير حديقة الحيوان بالجيزة؛ وتحويلها إلى وجهة عالمية متكاملة، وفق أعلى المعايير الدولية.

وقال المركز، إن المشروع يستهدف رفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة داخل الحديقة، إلى جانب تجهيز أماكن عرض حديثة للحيوانات توفر بيئة صحية وآمنة لها، مع تأهيل وتدريب الكوادر البشرية بما يتماشى مع معايير الإدارة الحديثة لرعاية الحيوانات، فضلًا عن الحفاظ على التراث التاريخي والحدائق النباتية، ليحظى الزوار بتجربة ترفيهية فريدة.

معلومات عن شركة "حدائق"

وقال خبير استشاري في حدائق الحيوان بشركة "حدائق"؛ إحدى شركات التحالف المسؤول عن تطوير حديقة حيوان الجيزة، يدعى "البان هيوسكو"، إن "حدائق" تُعد شركة مصرية بنسبة 100%، وتتشرف بتولى مشروع تطوير حديقة الحيوان، قائلا: "أشعر بحماس كبير لوجودي هنا، لأن المشروع ضخم، وأؤمن بأنه من أكبر المشاريع على مستوى العالم".

وأضاف "هيوسكو"، خلال الفيديو، أنه مستهدف جعل الحديقة واحدة من أكبر مراكز الترفيه على مستوى العالم، وننفذ هذه التجربة في مصر لتحويلها إلى واقع ملموس، لافتا إلى تعاونهم مع وزارة الزراعة التي تستعين بأفضل الخبراء لترميمها وإعادتها إلى معاييرها السابقة.

خطط الافتتاح

وأكد أنه مخطط عند الافتتاح تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية، والبرامج التعليمية الثرية المرتبطة بهذه المعالم التاريخية، وأنهم لديهم العديد من الأفكار والخطط التي ستجعل المصريين سعداء، مضيفا: "أدعوهم جميعا لزيارة الحديقة بعد الافتتاح".

نقل الحيوانات لأماكن آمنة

وأضاف "هيوسكو"، أنه تم التعاون مع الحكومة خلال فترة التطوير لنقل جزء من الحيوانات إلى حدائق حيوان أخرى آمنة في مصر؛ لضمان رعايتها على أكمل وجه، أما الحيوانات التي بقيت في الحديقة فقد وفرنا لها أماكن آمنة مع التغذية السليمة وسبل الرفاهية والرعاية البيطرية المستمرة بما يضمن الحفاظ على أعلى معايير الرعاية.

تدريب العاملين:

وفيما يخص العاملين بالحديقة، بدأنا بالفعل تنفيذ عدة برامج تدريبية، واستقدمنا خبراء دوليين على أعلى مستوى ومعتمدين من مؤسسات عالمية، لتفديم تدريب عملي ونظري يهدف إلى إعداد طاقم الحديقة بأفضل صورة لرعاية الحيوانات.

ربط حديقتي الحيوان بالأورمان

وونوّه بأنه سوف يتم ربط حديقتي الحيوان والأورمان معا كما كانتا في السابق، من خلال نفق تحت الأرض يربط بينهما ليكونا مساحة واحدة متكاملة.

أنشطة الترفيه بالحديقة

وتابع: عند إعادة الافتتاح، ستشهد الحديقة مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية، حيث نطمح لأن نصبح واحدة من أكثر حدائق الحيوان تفاعلا في العالم من حيث الترفيه، من خلال برامج تعليمية متنوعة، وعروض مرتبطة بالحيوانات، وعروض تقديمية، وفقرات مسرحية تتيح للزوار التعرف على سلوك الحيوانات وطريقة تفاعلها، إضافة إلى الاستعراضات والفعاليات الموسيقية، وبذلك ستصبح الحديقة مركزا عالميا متميزا للترفيه.

وأكمل: التقيت بالعديد من الأشخاص في مصر ووجدتهم جميعا يحبون الحديقة حبا كبيرا، وهذا يمنحني حافزا أكبر للمضي قدما وإنجاز المشروع، وأدعو الجميع لزيارتنا وصناعة ذكريات جديدة سعيدة.

الشكل الجديد لحديقة الحيوان

من جهته، قال المهندس التنفيذي بمشروع تطوير ديقة الحيوان، سعد صالحين، إن أعمال التطوير الجارية حاليا تستهدف استبدال النمط القديم في عرض الحيوانات، فبدلا من الغلق سيتم التحول إلى حديقة مفتوحة، بجانب الحفاظ على الطابع الأثري للحديقة، والحفاظ أيضًا على الأشجار، وهذا يعد التحدي الأكبر.

وتابع: شبكة البنية التحتية بالحديقة متهالكة تماما، وبيتم إحلال وتجديد الشبكة بالكامل، لعمل شبكات للمياه والري والحريق.

دخول فن النحت لحديقة الحيوان

من ناحيته، أوضح أستاذ النحت الميداني بجامعة حلوان، د. محمد العلاوي، أن أعمال تطوير استحدثت عملاً جديدا بالحديقة لم يكن موجود من قبل؛ وهو أعمال فنية تنشأ من خلال فنانين النحت بمصر، حتى تصبح الحديقة متنوعة ومبهجة.

3