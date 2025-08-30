22 شهيدا في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة

استشهد 22 فلسطينيًّا وأصيب العشرات، اليوم السبت، في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركزت بالمدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص بشكل مباشر صوب منتظري المساعدات جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن طواقم الإنقاذ والدفاع المدني انتشلت جثامين 3 شهداء إثر قصف الاحتلال منزلا بمخيم النصيرات، فجر اليوم.

وذكرت مصادر طبية في مستشفيات القطاع، أنَّ 8 شهداء وصلوا مستشفى الشفاء، و7 مستشفى العودة، و5 مستشفى شهداء الأقصى، واثنان مستشفى ناصر.

وكشفت إحصائية سابقة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 66 فلسطينيا بينهم 20 من منتظري المساعدات، في هجمات على أنحاء متفرقة بقطاع غزة منذ فجر الجمعة، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها منذ نحو 23 شهرا.