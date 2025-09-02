عمرو يوسف: مصطفى غريب كان بيذاكر لي لغة عربية قبل ما يتشهر

قال الفنان عمرو يوسف، إنه تعرف على الفنان مصطفى غريب، قبل 6 سنوات من الآن، مشيرًا إلى أنه ماهر جدًا في اللغة العربية.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين: «بداية معرفتي بمصطفى كانت قبل ما يتشهر من حوالي 6 سنين، كان بيذاكر لي لغة عربية».

وأكمل: «أنا شاطر جدًا في العربي والنحو والصرف، بس مصطفى غريب أسطورة سواء في الإلقاء أو الأداء، وأقوى من أي مدرس عربي».

وأشار إلى أن «غريب» كان معروفًا حينها بين عدد بسيط من العاملين في الوسط الفني، معقبًا: «عارف إني ممكن كده أقعده في البيت، لكن بعد اللي قلته إما ياخدوه في الأدوار التاريخية يا إما يفتح له أبواب جديدة».

وعن شخصية مصطفى، عقب: «من أطيب الناس اللي قابلتهم في حياتي، شخص طيب وزي العسل، وطول الوقت حنفية إفيهات.. محتاج يغير جلدة».

وفيلم «درويش» من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوى، ويشارك في بطولته كل من: عمرو يوسف، ودينا الشربيني، وتارا عماد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال وأحمد عبدالوهاب، ومن إنتاج محمد حفظي وممدوح سبع.

وتدور أحداث «درويش» حول مُحتال يخوض مغامرات مصيرية ويواجه تحديات شخصية، ومع مرور الوقت، تزداد التحديات وتصبح قراراته حاسمة، إذ يصبح من الصعب التفرقة بين ما قد يؤدي إلى نجاته أو سقوطه.