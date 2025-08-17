فيليز سارسفيلد يحقق فوزا ثمينا أمام إنديبندينتي في الدوري الأرجنتيني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فاز فريق فيليز سارسفيلد على ضيفه إنديبندينتي 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية بالدوري الأرجنتيني لكرة القدم، والتي شهدت تعادل روساريو سنترال مع ديبرتيفو ريسترا 1/1.

وتقدم فيليز سارسفيلد بهدف سجله ديلان جودوي في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، وتعادل إنديبندينتي بهدف سجله فيليبي لويولا في الدقيقة 76 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل براين روميرو هدف الفوز لفيليز في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد كيفن لوموناكو، لاعب إنديبندينتي، في الدقيقة 32.

ورفع فيليز سارسفيلد رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف ريفر بليت المتصدر، وسان لورينزو، فيما توقف رصيد إنديبندينتي عند نقطتين في المركز الخامس عشر الأخير.

وفي المباراة الثانية تعادل روساريو سنترال مع ديبرتيفو ريسترا 1/1.

وتقدم روساريو سنترال بهدف سجله أليخو فيليز في الدقيقة الثامنة وتعادل ديبرتيفو ريسترا عن طريق جوناثان هيريرا في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

ورفع روساريو سنترال رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع وتوقف رصيد ديبرتيفو ريسترا عند سبع نقاط في المركز السادس.