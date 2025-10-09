إسرائيل: تبادل الأسرى لا يشمل القيادي بحركة فتح مروان البرغوثي

أعلنت إسرائيل، الخميس، أن تبادل الأسرى المرتقب مع حركة حماس لا يشمل الإفراج عن القيادي الفلسطيني بحركة "فتح" مروان البرغوثي.

جاء ذلك وفق متحدثة الحكومة شوش بادروسيان في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل ستطلق سراح البرغوثي في صفقة تبادل الأسرى المرتقبة.

وقالت بادروسيان: "في هذه المرحلة لن يكون (البرغوثي) جزءا من هذا الإفراج".

ويعد البرغوثي من أبرز الشخصيات التي تحظى بشعبية واسعة في الشارع الفلسطيني، ويقضي خمسة أحكام بالسجن المؤبد في السجون الإسرائيلية منذ 2002 بتهم تتعلق بـ"انتفاضة الأقصى" التي اندلعت في خريف العام 2000.

وفجر الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل إسرائيل وحركة "حماس" إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.

وجاء الاتفاق فجر الخميس، بعد أربعة أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ المصرية، وبمشاركة وفود من تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وكانت "حماس" أعلنت قبل ساعات من إعلان التوصل إلى الاتفاق أنها سلمت الوسطاء قوائم بأسماء أسرى فلسطينيين، ضمن الاتفاق مع إسرائيل.

ومع بدء المفاوضات بين إسرائيل و"حماس" في مصر الاثنين، تصدّر 4 أسرى فلسطينيين بارزين قائمة الأسماء التي تطالب الحركة بالإفراج عنهم في أي صفقة تبادل قادمة، لما لهم من ثقل سياسي ورمزي في الساحة الفلسطينية.

ووفق صحيفة "جيروزاليم بوست الإسرائيلية، فإن مروان البرغوثي، الرئيس السابق لجهاز "التنظيم" في الضفة الغربية، هو من يتصدر القائمة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و194 شهيدا، و169 ألفا و890 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.