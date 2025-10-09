المغرب يرحب باتفاق غزة: مستعدون للمساهمة في كافة المراحل والمسارات بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني

رحب المغرب، التي يرأس عاهلها، الملك محمد السادس، لجنة القدس، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وقال بيان لوزارة الخارجية المغربية إن المغرب يعرب عن تقديره البالغ للمساعي الحثيثة والانخراط الشخصي للرئيس دونالد ترامب، والتي أسهمت بشكل حاسم في التوصل إلى هذه النتيجة الباعثة على الأمل، كما تثمن الجهود الدؤوبة لكافة الوسطاء.

ودعا المغرب كافة الأطراف إلى التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق، بما يسمح بحفظ الأرواح، وإطلاق سراح الرهائن والسجناء، ودخول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وكاف، وبدء عملية إعادة الإعمار، وفتح آفاق حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، بحسب البيان.

وجدد المغرب التأكيد على التمسك الراسخ بحل الدولتين كأساس ضروري لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة، عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو عام 1967، عاصمتها القدس الشريف، وقطاع غزة جزء منها.

وأوضح البيان أن المغرب يؤكد استعداده التام للمساهمة الفاعلة في كافة المراحل والمسارات المتفق عليها، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويدعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأعلن ترامب، اليوم، عن توصل إسرائيل و حركة "حماس" الفلسطينية إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، بعد محادثات غير مباشرة استضافتها شرم الشيخ.

وقال ترامب، في تدوينة على منصة "تروث سوشال": "أنا فخور جدا بأن أعلن أن إسرائيل وحماس وقعتا المرحلة الأولى من خطة السلام الخاصة بنا".

وأضاف ترامب: "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبا جدا، وأن إسرائيل ستسحب قواتها إلى خط متفق عليه كخطوة أولى نحو سلام قوي ودائم وأبدي، وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".