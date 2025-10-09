نتنياهو يدعم حصول ترامب على نوبل للسلام: يستحقها

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، عن دعمه فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجائزة نوبل للسلام، مع إعلان إنهاء الحرب في غزة.

وكتب نتنياهو، عبر حسابه على منصة "إكس": "اعطوا دونالد ترامب جائزة نوبل للسلام – إنه يستحقها"، مقترنًا برمز ميدالية ذهبية (إيموجي) وصورة توضيحية تُظهر الرئيس الأمريكي منتصرًا وهو يتسلم الجائزة وسط تصفيق الحشود.

وستعلن اللجنة النرويجية عن الفائز بالجائزة العريقة، التي طالما رغب دونالد ترامب في الحصول عليها.

وأعلن ترامب، أمس الأربعاء، اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من اتفاق سلام الذي اقترحته الولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب وتبادل الأسرى.

وقال الناطق باسم مؤسسة نوبل النروجية إريك أوسايم، لوكالة الصحافة الفرنسية: "عُقد الاجتماع الأخير للجنة نوبل الإثنين".

تتألّف هذه اللجنة من خمسة أعضاء، وعادة ما تتخذ قرارها قبل أيام عدة أو حتى أسابيع من الإعلان الرسمي، وتجتمع مرة أخيرة في المرحلة النهائية قبل الإعلان لصياغة حيثيات القرار بدقّة.

وأضاف أوسايم: "وُضعت اللمسات الأخيرة الإثنين، لكننا لا نحدد مطلقا متى تتخذ لجنة نوبل قرارها".

Give @realDonaldTrump the Nobel Peace Prize - he deserves it! 🏅 pic.twitter.com/Hbuc7kmPt1 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 9, 2025