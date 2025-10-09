ويتكوف وكوشنر يصلان إسرائيل لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف النار بغزة

وصل المبعوثان الأمريكيان، ستيف وِيتكوف وجاريد كوشنر، الخميس، إلى إسرائيل لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف الحرب بقطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وتل أبيب، وفق إعلام عبري.

وقالت قناة 12 العبرية الخاصة، إنّ ويتكوف وكوشنر وصلا مساء الخميس، "مطار بن جوريون" بمدينة تل أبيب (وسط)، في إطار متابعة تنفيذ اتفاق وقف الحرب على غزة.

وفجر الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل إسرائيل وحركة "حماس" إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.

وجاء الاتفاق بعد أربعة أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بشرم الشيخ، وبمشاركة وفود من مصر وقطر وتركيا، وبإشراف أمريكي.

ويجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، في القدس حاليا، للتصديق على الاتفاق، قبل اجتماع الحكومة للتصديق النهائي، وفق إعلام عبري.

وكانت متحدثة الحكومة الإسرائيلية شوش بادروسيان، قالت في مؤتمر صحفي الخميس، إن المجلس الوزاري المصغر (الكابنيت) سيعقد اجتماعا مساء اليوم، يعقبه اجتماع للحكومة بأكملها".

وأشارت إلى أنه "في غضون 24 ساعة من انعقاد اجتماع مجلس الوزراء، سيبدأ وقف إطلاق النار في غزة".

وأضافت: "سيعيد الجيش الإسرائيلي انتشاره إلى الخط الأصفر كما هو موضح في الخرائط، التي تم توزيعها، وبعد فترة الـ24 ساعة هذه، تبدأ نافذة الـ72 ساعة، حيث سيتم إطلاق سراح جميع رهائننا (الأسرى) وإعادتهم إلى إسرائيل".

وذكرت أنه مع انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى الخط الأصفر وفقا للاتفاق سيكون مسيطر على حوالي 53 بالمئة من مساحة قطاع غزة.

والخط الأصفر هو خط الانسحاب الأول المنصوص عليه في خطة ترامب.

وأضافت: "المرحلة الأولى واضحة للغاية، سيتم إطلاق سراح جميع رهائننا، الأحياء منهم والأموات، بعد 72 ساعة، ما يعني أن إسرائيل تستعد لاستقبالهم يوم الاثنين".

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و194 شهيدا، و169 ألفا و890 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.