اعتقال 25 متظاهرا في احتجاجات تل أبيب المطالبة بإنهاء الحرب وإعادة المحتجزين

أفادت هيئة البث العبرية، صباح الأحد، باعتقال 25 متظاهرا في احتجاجات تل أبيب المطالبة بإنهاء الحرب وإعادة المحتجزين.

وخرج متظاهرون الأحد، إلى الشوارع في كل أنحاء إسرائيل مطالبين بإنهاء الحرب وإبرام اتفاق لإعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، فيما تتحضر إسرائيل لعملية عسكرية جديدة للسيطرة على مدينة غزة.

وجاءت الاحتجاجات بعد أكثر من أسبوع من موافقة المجلس الأمني في إسرائيل على خطط للسيطرة على مدينة غزة ومخيمات للاجئين، في ظل حرب مدمرة وحصار مستمران منذ 22 شهرا.

وأغلق المتظاهرون طرقا رئيسية في تل أبيب، من بينها الطريق السريع الذي يربط المدينة بالقدس، وأشعلوا إطارات متسببين باختناقات مرورية، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ودعا المتظاهرون ومنتدى عائلات الرهائن والمحتجزين إلى إضراب شامل في كل أنحاء إسرائيل.

יום השביתה למען החטופים: 25 מפגינים נעצרו ברחבי הארץ | תיעוד מההפגנה בחיפה



(אורלי אלקלעי)

(צילום: דוברות המשטרה) pic.twitter.com/U58hAgwCBr — כאן חדשות (@kann_news) August 17, 2025

وتواجه هذه التظاهرات معارضة اليمين المتطرف في إسرائيل لا سيما وزراء في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي ينظر إليها على أنها الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية.

وصباح الأحد، هاجم وزير المال اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش التظاهرات، قائلًا: «يستيقظ شعب إسرائيل هذا الصباح على حملة مشوهة وضارة تخدم مصالح حماس التي تخفي الرهائن في الأنفاق وتسعى لدفع إسرائيل إلى الاستسلام لأعدائها وتعريض أمنها ومستقبلها للخطر».

أما وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير فاعتبر أن الدعوة إلى الإضراب «فشلت».

ورأى في منشور عبر تطبيق «تلجرام» أن الإضراب «يقوي حماس ويستبعد إمكان عودة الرهائن».

في المقابل، رفض زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد اتهامات الوزيرين، وخاطبهما متسائلا: «ألا تخجلان؟ لا أحد عزز (من وجود) حماس أكثر منكم».

واعتبر أن «الشيء الوحيد الذي سيُضعف حماس هو إسقاط هذه الحكومة الفاسدة والفاشلة».