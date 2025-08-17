آليات الاحتلال تطلق النار بشكل مكثف في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

أفاد المركز الفلسطيني للإعلام، بشن الاحتلال غارة جوية جديدة استهدفت حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وأشار في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد، إلى أن آليات الاحتلال تطلق النار بشكل مكثف، كما يطلق طيران الاحتلال المسير «كواد كابتر» نيرانه في حي الزيتون.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأحد، أن رئيس أركان الجيش إيال زامير، سيعقد اليوم جلسة نقاش موسعة في القيادة الجنوبية للمصادقة على خطط احتلال مدينة غزة.

وأوضح المراسل العسكري للإذاعة دورون كادوش، أن الهدف الذي يسعى الجيش الإسرائيلي إلى تحقيقه بحلول السابع من أكتوبر المقبل، ليس فقط إخلاء سكان مدينة غزة، بل أيضاً استكمال تطويق المدينة وتحقيق السيطرة العملياتية عليها.

ولفت إلى أن العملية العسكرية باحتلال مدينة غزة ستبدأ في الأسابيع المقبلة، من أجل تقديم الجداول الزمنية.

وذكر أنه في الأسابيع المقبلة، سوف تبدأ عملية إخلاء السكان من مدينة غزة، في وقت يعتقد فيه الجيش أنه سيكون من المستحيل تجميع السكان بالكامل في المناطق الإنسانية الموجودة بالفعل اليوم (المنطقة الوسطى والمواصي).

وأوضح كادوش: «بالتالي سيُطلب من الجيش الانسحاب من منطقة معينة يسيطر عليها حاليًا في جنوب قطاع غزة، من أجل تحويلها إلى منطقة إنسانية لمئات الآلاف من النازحين من مدينة غزة».

وبحسب الإذاعة، فإن 4 فرق عسكرية على الأقل ستشارك في العملية الجديدة في قطاع غزة، وسيتم تعبئة الفرق النظامية الرئيسية الثلاث (98، 36، 162) بالإضافة إلى عدة ألوية احتياطية، أي عشرات الآلاف من جنود الاحتياط الذين سيتم تعبئتهم للعملية.