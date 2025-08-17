استئناف إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

عاودت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، فتح معبر كرم أبو سالم فى صباح اليوم الأحد، لعبور المساعدات الإنسانية إلى غزة.

كما واصلت السلطات المصرية، إرسال المساعدات الإنسانية المختلفة من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم ضمن الدفعة الـ16 التى يجري إرسالها إلى غزة وذلك عقب توقف إرسال المساعدات الإنسانية إلى كرم أبو سالم في عطلتي الجمعة والسبت، وقد تم إرسال 50 شاحنة مساعدات بعد تجهيزها من قبل الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء.

وتم إرسال شاحنات المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية والسولار إلى غزة وذلك وفقا للآلية والاتفاق الجديد بين مصر وإسرائيل وبرعاية أمريكية، بأن يُجرى إرسال المساعدات الإنسانية من معبر رفح من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم من الجانب الإسرائيلي؛ لخضوع شاحنات المساعدات الإنسانية إلى التفتيش من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية في معبر كرم أبو سالم ثم إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق معبري زكيم وكرم أبو سالم.