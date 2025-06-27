إسرائيل تكشف روايتها لحرب الـ12 يوما مع إيران: اغتيال 11 عالما وتدمير آلاف أجهزة الطرد المركزي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان موسّع بشأن عمليته العسكرية ضد إيران، التي أطلق عليها اسم "الأسد الصاعد"، واستمرت 12 يومًا، أنه تمكن من اغتيال 11 عالمًا بارزًا مرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني، زاعمًا أنه "دمّر الآلاف من أجهزة الطرد المركزي، ومراكز البحث والتطوير، والبنى التحتية المرتبطة بالبرنامج النووي".

وأشار إلى أنه "دمّر نحو 50% من مخزون المنصات الصاروخية خلال العمليات في إيران"، و"دمّر 15 طائرة عسكرية، واستهدف 6 مطارات، وقضى على أكثر من 30 من أبرز القيادات العسكرية الإيرانية"، بحسب موقع "الشرق الإخباري".

وبحسب بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي، "هاجمت مقاتلات سلاح الجو 900 هدف في جميع أنحاء إيران، خلال حوالي 1500 طلعة جوية نفذتها طوال أيام الحرب"، كما دمّرت المقاتلات الإسرائيلية أكثر من 80 منصة إطلاق صواريخ أرض-جو، و15 طائرة، و6 مطارات في أنحاء مختلفة من إيران، بما في ذلك مطارات طهران وتبريز ومشهد. كما هاجمت نحو 35% من مواقع إنتاج الصواريخ.