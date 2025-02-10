المقاولون العرب تقتنص مشروعات سكنية جديدة في غينيا الاستوائية

أعلن وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، التوافق مع كليمنتس فيرييرو فياريانو، وزير الدولة للأشغال العامة والتخطيط العمراني بغينيا الاستوائية، على إسناد تنفيذ مشروعات إسكان جديدة، بالمشروع القومي المقرر تنفيذه بإجمالي 100 ألف وحدة سكنية، لشركة المقاولون العرب، على أن يكون التنفيذ تحت إشراف مباشر من وزير الإسكان المصري.

ورحب الشربيني بهذه الخطوة، قائلا: شركة المقاولون العرب تتمتع بإمكانات كبيرة، ونفذت عددا من المشروعات المتميزة بغينيا الاستوائية، وسنضع المشروعات المتفق عليها تحت إشرافنا المباشر، وستتم زيارتها وتفقد مراحل التنفيذ، مثلما يتم حاليا مع السد التنزاني، الذي ينفذه التحالف المصري "المقاولون العرب- السويدي إلكتريك"، وسنتوجه لزيارته غدا.

وقال الوزير: تعمل شركة المقاولون العرب على الانتشار فى القارة الإفريقية لنشر التنمية، ونقل الخبرات للأشقاء فى مختلف الدول التي تعمل بها، حيث تسعى الشركة إلى تطبيق توجهات الدولة المصرية فى الإسهام في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإسكان وغيرها، بمواصفات قياسية، وخلق فرص العمل للمواطنين فى تلك الدول، والعمل جنبا إلى جنب مع أشقائهم المصريين مما يعمل على تعزيز العلاقات بين مصر والدول الإفريقية.

وقال المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب إن الشركة تعمل في 29 دولة خارج مصر، وتأتي دولة غينيا الاستوائية في غرب القارة كأحد أبرز الأمثلة الناجحة للمقاولون العرب في تنفيذ المشروعات المختلفة، والتي أوجدت واقعا متطورا من خلال المشروعات التنموية التي أنجزتها مع تطبيق معايير الجودة العالمية وتحقيق رؤية التنمية في غينيا الاستوائية.



وقد تأسست شركة المقاولون العرب - غينيا الاستوائية المحدودة عام 2003 بشراكة مصرية غينية، واكتسبت الشركة منذ بدء أعمالها ثقة القيادة السياسية والحكومة الغينية نظراً لـ"جودة أعمالها والتزامها بالمدد الزمنية المحددة للتنفيذ" ما أدى إلى منح الشركة ثلاثة أوسمة رئاسية من دولة غينيا الاستوائية من الدرجة الأولى أعوام 2008، 2012، 2015، وأصبحت المقاولون العرب من أبرز الأمثلة على تطور العلاقات المتميزة بين مصر وغينيا الاستوائية.

وقد بلغ حجم العمل منذ التأسيس حتى عام 2024 حوالى 1,5 مليار يورو، وفق بيان لوزارة الإسكان.

وأشار العصار إلى أن الشركة نفذت منذ تأسيسها العديد من المشروعات منها طريق الانجيما – كوبيه، وطريق للوصول لقمة جبل بيكو وإنشاء كنيسة وسكن تابع لها، وإنشاء عدد 1000 وحدة سكنية بمدينة فيش تاون ومبان خدمية وطرق وشبكات صرف مطر وشبكات مياه وكهربا، وطريق منطقة سيبوبو الرئيسي، وقاعة اجتماعات وكورنيش مطل على المحيط ومهبط هليكوبتر، وكذلك نفذت المقاولون العرب محطة تنقية مياه الشرب بمدينة مالابو وشبكات تغذية وإطفاء حريق للمدينة، وإنشاء عدد 2 صالة وصول ومغادرة بمطار مالابو الدولى، وإنشاء طريق كينج اكاليونج، ورفع كفاءة طريق ميتومو – كوجو.

وتابع: كما تولت إنشاء كامب بمنطقة باتا، وإنشاء محطة لمعالجة الصرف الصحي بمدينة مالابو، وطريق الازوك - اكاسي) بطول 60 كم، والطرق الداخلية لمنطقة سيمو (مرحلة أولى 26 كم مرحلة ثانية 11.5 كم) بمالابو، وإنشاء 13 عمارة بالكامب بمالابو، والكامب بمونجومو، والتطوير الحضري لعدد 9 قرى بمالابو وبالجزء القاري، وتنفيذ خط كهرباء جهد متوسط.

وأضاف أنه يجري العمل حاليا على تنفيذ مشروعات بمدينة مالابو ومنها مشروع الطرق الداخلية لمنطقة سيمو (مرحلة ثانية) بطول 11.5 كم شاملة صرف الأمطار ومشروع تطوير الموقع العام بمنطقة مزرعة ريابا (مرحلة خامسة) ومشروع تطوير الموقع العام بمنطقة اليجري (مرحلة أولى) ومشروع إنشاء أسوار بطول 650 مترا طوليا، ومشروع تشغيل وصيانة محطة تنقية مياه الشرب لمدينة مالابو بطاقة 21 ألف م3 يوم.

وفى المنطقة القارية من دولة غينيا الاستوائية تنفذ المقاولون العرب عددا من المشروعات منها إنشاء طريق (الازوك - أكاسي) بطول 60 كم، ومشروع طرق وكهرباء مدينة إمبيني بطول 11 كم ومشروع الطرق الداخلية لمدينة كوجو ومدينة كوجو2 بطول إجمالى حوالى 21 كم، وطريق اندونج – بيدوا .

وأكد المهندس أحمد العصار أن شركة المقاولون العرب لا تزال تعمل على توسيع نطاق أعمالها في غينيا الاستوائية، تحقيقا لرؤية التنمية المستدامة للدولة الغينية ولتعزيز العلاقات الثنائية في مجال البناء والتعمير.