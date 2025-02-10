مصرع زوجين خنقا بدخان المدفأة أثناء نومهما في الشرقية

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لفظ زوجين أنفاسهما الأخيرة؛ إثر إصابتهما بحالات اختناق جراء استنشاقهما غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من موقد التدفئة (الشالية البلدي)، حال تركهما لها مشتعلة أثناء نومهما داخل منزل الزوجية بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزي بوصول محمود السيد، 63 عاما، وزوجته فرحانة، 55 عاما، مقيمين في قرية غزالة عبدون بمركز فاقوس، جثث هامدة.

تبين بتوقيع الكشف الطبي عليهما حدوث إصابتهما التي أودت بحياتهما إثر الإصابة بهبوط حاد في الدورتين الدموية والتنفسية جراء اختناقهما إثر استنشاق غاز ثاني أكسيد الكربون.

وتبين من التحريات أن الزوجين قبل نومهما شعرا بالبرد الشديد، فأشعلا موقد تدفئة بلدي (شالية) وأغلقا أبواب ونوافذ حجرتهما بإحكام لكن غلبهما النعاس تاركين موقد التدفئة مشتعلا حتى الصباح، ما أدى إلى امتصاصها الأكسجين الموجود في الحجرة، ليلفظا أنفاسهما الأخيرة جراء اختناقهما.

وبالعرض على النيابة العامة قررت معاينة الجثتين لتحديد سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانوية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث.